Да, закон не запрещает устанавливать совмещение совместителям. Оформите его в общем порядке (ст. 60.2 ТК РФ). Работу в режиме совмещения совместитель будет выполнять в течение времени, которое определили в трудовым договоре. А время работы совместителя составляет не более четырех часов в день и не более половины месячной нормы рабочего времени за один месяц (другого учетного периода) (ст. 284 ТК РФ). Следовательно, работу по совмещению нужно выполнить в это время.

Важная статья:

На внутреннего совместителя оформляйте два трудовых договора