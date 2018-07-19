1119 июля 2018

Сотрудник нашей компании работает по внешнему совместительству. Имеем ли мы право установить ему совмещение?

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отвечает:

Да, закон не запрещает устанавливать совмещение совместителям. Оформите его в общем порядке (ст. 60.2 ТК РФ). Работу в режиме совмещения совместитель будет выполнять в течение времени, которое определили в трудовым договоре. А время работы совместителя составляет не более четырех часов в день и не более половины месячной нормы рабочего времени за один месяц (другого учетного периода) (ст. 284 ТК РФ). Следовательно, работу по совмещению нужно выполнить в это время.

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