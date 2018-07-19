Указывайте основную должность, так как дополнительную при совмещении сотруднику не устанавливают.

Совмещение – это дополнительная работа по другой профессии или должности, которую сотрудник выполняет наряду с основными обязанностями за дополнительную плату. Приказ о совмещении должностей подтвердит полномочия работника в рамках совмещаемой деятельности. Ссылку на приказ можно указать рядом с подписью: «на основании приказа о совмещении» (ст. 60.2, 72, 151 ТК РФ).