2419 июля 2018

У нас уволился инспектор отдела кадров. Секретарь будет выполнять его обязанности. Какую должность нужно указывать в подписи документов?

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отвечает:

Указывайте основную должность, так как дополнительную при совмещении сотруднику не устанавливают.

Совмещение – это дополнительная работа по другой профессии или должности, которую сотрудник выполняет наряду с основными обязанностями за дополнительную плату. Приказ о совмещении должностей подтвердит полномочия работника в рамках совмещаемой деятельности. Ссылку на приказ можно указать рядом с подписью: «на основании приказа о совмещении» (ст. 60.2, 72, 151 ТК РФ).

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