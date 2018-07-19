1719 июля 2018

Бухгалтер-экономист совмещал должность бухгалтера по расчету заработной платы до его выхода на работу. Нужно ли перевести сотрудника или уволить с этой должности, чтобы отменить совмещение?

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отвечает:

Нет, не нужно. В этом случае речь не идет об увольнении или о переводе. При совмещении отдельный трудовой договор не заключают и запись в трудовую книжку сотрудника не вносят (ст. 60.2 ТК РФ, разд. 3 Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69). Совмещение оформляют на определенный срок по соглашению сторон, а чтобы его отменить, издают приказ. Когда истечет срок, сотрудник завершит работу по совмещаемой должности и продолжит исполнять основные обязанности. Организация и сотрудник вправе досрочно отказаться от совмещения и письменно уведомить друг друга об этом не позднее чем за три рабочих дня (ст. 60.2 ТК РФ).

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