2319 июля 2018

Имеем ли мы право установить водителю-экспедитору нашей организации совмещение по такой же должности, если он будет ездить на другом автомобиле?

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отвечает:

Нет, сотрудник не может совмещать одноименные должности и профессии. В данном случае можно установить временное исполнение обязанностей. Так работник сможет выполнять работу по одноименным и по разным должностям (ч. вторая ст. 60.2 ТК РФ).

Кроме того, действуют ограничения на совмещение должностей в отношении руководителя организации. А именно:

  • директор не должен входить в состав органов, которые осуществляют функции контроля и надзора в данной организации, то есть он не может совмещать обязанности ревизора, аудитора и т. п.;
  • руководитель не может совмещать должность главного бухгалтера. Исключение есть только для некредитных организаций малого и среднего предпринимательства (ч. вторая ст. 276 ТК РФ, ст. 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Таким образом, только при временном исполнении обязанностей сотрудник может исполнять обязанности по одинаковым должностям.

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