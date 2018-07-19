Нет, сотрудник не может совмещать одноименные должности и профессии. В данном случае можно установить временное исполнение обязанностей. Так работник сможет выполнять работу по одноименным и по разным должностям (ч. вторая ст. 60.2 ТК РФ).

Кроме того, действуют ограничения на совмещение должностей в отношении руководителя организации. А именно:

директор не должен входить в состав органов, которые осуществляют функции контроля и надзора в данной организации, то есть он не может совмещать обязанности ревизора, аудитора и т. п.;

руководитель не может совмещать должность главного бухгалтера. Исключение есть только для некредитных организаций малого и среднего предпринимательства (ч. вторая ст. 276 ТК РФ, ст. 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Таким образом, только при временном исполнении обязанностей сотрудник может исполнять обязанности по одинаковым должностям.