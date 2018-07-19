Да, должны, но при одном условии. Указывайте название отдела в трудовой книжке, если вы прописали его в трудовом договоре в качестве обязательного условия (п. 3.1 Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69). Как правило, работодатель сам определяет, указывать структурное подразделение в трудовом договоре или нет. Трудовой кодекс требует прописывать его название в договоре лишь в некоторых случаях. Например, когда сотрудника принимают в филиал, представительство или обособленное подразделение, которое находится в другой местности (ч. вторая ст. 57 ТК РФ). Чтобы наименование структурного подразделения имело силу обязательного условия, работодатель может указать его в условии трудового договора о месте работы. В остальных случаях закон позволяет не уточнять отдел, где будет трудиться сотрудник, а указать место работы в виде наименования организации и места ее нахождения (п. 1 Обзора Президиума Верховного суда РФ от 26 февраля 2014 г.).

Если работодатель указал в трудовом договоре структурное подразделение, то в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки при приеме сотрудника указывает в виде заголовка полное наименование организации и при наличии сокращенное. В следующей строке прописывает должность или профессию с конкретизацией квалификации, а также структурное подразделение. Например, «Принят на должность специалиста по работе с клиентами в отдел оптовых продаж».