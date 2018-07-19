Да, вы должны сделать запись в трудовой книжке, что принимаете работника в порядке перевода. Прежний работодатель при этом указывает в записи о прекращении трудового договора, что сотрудник уволен в связи с переводом по его просьбе или с согласия к другому работодателю на основании пункта 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса (п. 6.1 Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69).

Прием работников в порядке перевода имеет несколько особенностей. Работодатель не вправе устанавливать им испытательный срок по правилам статьи 70 Трудового кодекса. Также Закон запрещает отказывать в приеме на работу сотрудникам, которых пригласили письменно в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца с момента увольнения (ч. четвертая ст. 64 ТК РФ). Это значит, что сотрудник, который увольняется по собственному желанию, не может передумать и отозвать заявление об уходе, если на его должность вы письменно пригласили другого работника (апелляционное определение Московского городского суда от 14 июня 2017 г. № 33-19354/2017).