Правила ведения и хранения трудовых книжек и Инструкция по заполнению трудовых книжек не предусматривают отдельного порядка для записи о переименовании должности работника и подразделения. Однако отразить в трудовой книжке такие изменения нужно. Чтобы правильно оформить кадровые документы, проверьте, содержит ли трудовой договор условие о структурном подразделении.

Если работодатель указал название отдела или участка в трудовом договоре, безопаснее переименовать отдел вместе с должностью через перевод. Потому как Трудовой кодекс определяет перевод как изменение структурного подразделения, в котором работает сотрудник, и постоянное или временное изменение трудовой функции работника (ст. 72.1 ТК РФ). При этом важно, чтобы структурное подразделение работодатель указал в трудовом договоре.

Чтобы оформить перевод, получите письменное согласие работника (ст. 72.1 ТК РФ). Только после этого составляйте соглашение к трудовому договору и издавайте приказ. В трудовой книжке сделайте одну запись о переводе работника в другой отдел на другую должность. Если структурное подразделение не указали в трудовом договоре, можете действовать двумя способами. Либо оформите перевод на другую должность и внесите запись об этом, либо сделайте запись о переименовании должности.

Есть позиция, что под трудовой функцией понимаются обязанности работника. Поэтому, когда работодатель не меняет содержание работы, то при переименовании должности не происходит перевода. Так как при этом условие трудового договора о должности меняется, заключите соглашение к нему не о переводе, а о переименовании должности (ст. 72 ТК РФ). Предварительного согласия работника получать не нужно. Оформите приказ и внесите запись о переименовании в трудовую книжку и личную карточку. На допустимость такого порядка указывает и суд (апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 22 июля 2013 г. по делу № 33-3857/2013).

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