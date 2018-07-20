Да, нужно. Когда работодатель прекращает с сотрудником трудовой договор, все записи в трудовой книжке, которые он вносил, заверяет своей подписью или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, а также подписью работника (п. 35 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

Важная статья:

В увольнении по заявлению и по соглашению сторон есть пять отличий

Проверьте, правильно ли вы сделали запись о награждении в трудовой книжке. Вносить ее нужно в течение недели с даты издания приказа (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225). В графе 3 раздела «Сведения о награждении» в виде заголовка укажите полное и сокращенное название организации. В следующей строке в графе 1 поставьте порядковый номер записи. В графе 2 укажите дату награждения. В графе 3 напишите, кем награжден сотрудник, за какие достижения и какой наградой. В графе 4 укажите наименование, дату и номер документа, на основании которого внесена запись (п. 4 Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>