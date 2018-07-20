Нужно оформить новый документ, даже если работник представил трудовую книжку образца 1974 года. В такой ситуации работодатель должен ориентироваться на то, когда оформили документ. По общему правилу, трудовые книжки, которые завели в СССР, действительны на территории России и замене не подлежат (п. 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

В вашей ситуации работнику оформили трудовую книжку образца 1974 года уже после распада СССР. Трудовую деятельность он начал вести в период, когда Украина стала независимым государством. В 1993 году правительство Украины утвердило свою форму трудовой книжки. Поэтому работодатель должен был оформить сотруднику новый документ украинского образца. Так как исправить ошибку работник не может, действуйте по аналогии с тем, как предлагает Роструд в письме от 15 июня 2005 г. № 908-6-1. Заведите ему трудовую книжку российского образца. С документа, который представил работник, снимите копию, а оригинал верните.

Важная статья:

Об электронных трудовых книжках и ежегодной индексации зарплаты

Попросите сотрудника написать заявление, чтобы оформить ему новую трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ). Запись о трудовом стаже, который работник приобрел в другом государстве, переносить в новый документ не нужно. Его трудовой стаж на территории Украины будет зачитываться в страховой стаж для расчета пенсии, только если за сотрудника страховые взносы работодатель платил в Пенсионный фонд РФ (ст. 11 Закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ). В остальных случаях периоды работы на территории бывшей советской республики учитываются только для расчета страхового стажа при оплате больничного (ст. 6 Соглашения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 декабря 1994 г. № 994).

Особые правила действуют для жителей Республики Крым и города Севастополь. Если работник представил трудовую книжку, которую ему завели до того, как эти регионы вступили в состав России, то оформлять новую ему не нужно. Заменить трудовую книжку сотруднику вы можете только по его желанию (п. 4 ст. 2 Закона от 14 октября 2014 г. № 299-ФЗ). Все записи о работе продолжайте вносить в имеющийся документ. Это правило касается трудовых книжек как украинского образца 1993 года, так и советского.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>