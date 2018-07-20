Закон не требует проверять подлинность трудовой книжки при приеме нового работника. Однако, если возникли подозрения, работодатель может проверить сам бланк или достоверность сведений в нем. Ориентироваться на сведения в сети Интернет не стоит. Здесь можно встретить данные о сериях трудовых книжек в виде списков по годам выпуска. Так, в России в период с 1974 по 2003 год организации использовали трудовые книжки серии АТ, а с 2004 года – ТК. Серия РВН в имеющихся списках не встречается. Но эти источники не имеют официального статуса. Работодатели используют их для самопроверки при приеме документа.

Важная статья:

В трудовых книжках можете не ставить печати

Чтобы исключить сомнения, сделайте запрос в Гознак, он проводит экспертизу документов, которые ранее изготовил на своих предприятиях. Серии трудовых книжек составляли специалисты Гознака таким образом, чтобы номера этих документов не повторялись в пределах одной серии. Вы можете уточнить, выпускались ли на территории бывшего СССР или России трудовые книжки с серией РВН. Еще вы можете связаться с организацией, которая выдала такую трудовую книжку. Также можете обратиться в ПФР, чтобы исключить в дальнейшем у работника возникновение проблем в связи с отказом Фонда в оформлении пенсии.

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