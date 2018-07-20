Это новая информационная система, которая независимо от инспектора труда сможет осуществлять процессы контрольно-надзорной деятельности, отслеживать сроки их реализации, блокировать возможность неправомерных действий инспектора и способствовать защите трудовых прав граждан.

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Используйте два новых способа снизить риск трудовой проверки

Контролеры рассчитывают на то, что она позволит сократить нагрузку на работодателей с низким уровнем возникновения нарушений, повысит эффективность и прозрачность работы наших территориальных органов и снизит коррупционные риски. В ходе проверки ни инспектор, ни работодатель не смогут проигнорировать нормативные требования.

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