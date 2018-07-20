Вы вправе удержать неотработанные отпускные. Но размер удержания не должен превышать 20 процентов от выплат, которые причитаются работнику при увольнении (абз. 5 ч. второй ст. 137, ст. 138 ТК РФ).

Рассчитайте сумму неотработанных отпускных. Для этого умножьте средний дневной заработок работника на количество дней отпуска, которые сотрудник использовал авансом. 20 процентов заработка, которые можно удержать, считайте из зарплаты, оставшейся после вычета НДФЛ (п. 1 ст. 99 Закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, письмо Минздравсоцразвития России от 16 ноября 2011 г. № 22-2-4852).

Рассмотрим пример. Роман А. увольняется после того, как полностью отгулял отпуск за следующий рабочий год. Сотрудник не отработал все 28 дней отпуска. Его средний дневной заработок составляет 1000 рублей, следовательно, сумма неотработанных отпускных составила: 1000 руб. × 28 дн. = 28 000 руб. При окончательном расчете Роману начислили 30 000 рублей. НДФЛ составил: 30 000 рублей × 13% = 3900 рублей. Из оставшейся суммы 26 100 рублей работодатель может удержать 20 процентов в счет неотработанных отпускных: 26 100 руб. × 20% = 5220 руб. На руки сотрудник получит: 26 100 руб. – 5220 руб. = 20 880 руб.

Если суммы окончательного расчета недостаточно, чтобы погасить всю задолженность и сотрудник отказался погасить долг добровольно, то удержать отпускные за неотработанные дни не получится. Взыскать такую задолженность через суд нельзя (определение Верховного суда РФ от 14 марта 2014 г. № 19-КГ13-18).