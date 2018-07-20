4020 июля 2018

Повару по медицинскому заключению требуется постоянный перевод на другую работу. Вакансий нет, поэтому мы его увольняем. Так как сотрудник много болел, ему предоставили отпуск авансом. Можно ли удержать неотработанные отпускные за счет выходного пособия? Если нет, что делать с этой задолженностью?

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отвечает:

При увольнении по этому основанию удержать неотработанные отпускные нельзя (абз. 5 ч. второй ст. 137 ТК РФ). Выплатите выходное пособие и другие причитающиеся сотруднику суммы в полном объеме.

Так как взыскать неотработанные отпускные при увольнении не удастся, бухгалтерия спишет долг. При этом у бывшего работника возникает доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 процентов. Поскольку удержать налог работодатель не сможет, об этом нужно письменно сообщить в налоговую инспекцию (п. 5 ст. 226, подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ, письмо Минфина России от 17 июня 2014 г. № 03-04-06/28915).

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