При увольнении по этому основанию удержать неотработанные отпускные нельзя (абз. 5 ч. второй ст. 137 ТК РФ). Выплатите выходное пособие и другие причитающиеся сотруднику суммы в полном объеме.

Так как взыскать неотработанные отпускные при увольнении не удастся, бухгалтерия спишет долг. При этом у бывшего работника возникает доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 процентов. Поскольку удержать налог работодатель не сможет, об этом нужно письменно сообщить в налоговую инспекцию (п. 5 ст. 226, подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ, письмо Минфина России от 17 июня 2014 г. № 03-04-06/28915).