Вы не вправе удержать излишне выплаченные отпускные по своей инициативе. Закон не устанавливает такой причины для удержания (ст. 137 ТК РФ).

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Выдали сотруднику отпускные с НДФЛ

Если сотрудник заболел во время ежегодного отпуска, то ему начисляют пособие по временной нетрудоспособности, а отпуск продлевают или переносят с учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК РФ, ст. 6 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). Закон не уточняет, как пересчитать отпускные, если отпуск перенесли. Вы можете договориться с сотрудником о том, что зачтете деньги в счет будущей зарплаты или он вернет их в кассу. В любом случае работник должен быть согласен на возврат средств. Когда он пойдет в отпуск, издайте новый приказ и рассчитайте средний заработок для отпускных.