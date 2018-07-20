3720 июля 2018

Работнику рассчитали отпускные, перечислили деньги на карточку, но в первый день отпуска сотрудник заболел и попросил перенести его на другой период. Нужно ли удержать из его зарплаты отпускные? Или оставить все как есть и договориться с работником, что он потом пойдет в отпуск, но отпускные ему не начислим?

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отвечает:

Вы не вправе удержать излишне выплаченные отпускные по своей инициативе. Закон не устанавливает такой причины для удержания (ст. 137 ТК РФ).

Если сотрудник заболел во время ежегодного отпуска, то ему начисляют пособие по временной нетрудоспособности, а отпуск продлевают или переносят с учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК РФ, ст. 6 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). Закон не уточняет, как пересчитать отпускные, если отпуск перенесли. Вы можете договориться с сотрудником о том, что зачтете деньги в счет будущей зарплаты или он вернет их в кассу. В любом случае работник должен быть согласен на возврат средств. Когда он пойдет в отпуск, издайте новый приказ и рассчитайте средний заработок для отпускных.

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