Вы можете удержать сумму аванса, если прошло не более месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, и работник не оспаривает претензии к нему (ч. третья ст. 137 ТК РФ).

У сотрудника есть три рабочих дня после приезда из командировки, чтобы представить в бухгалтерию авансовый отчет по форме № АО-1 и вернуть работодателю неизрасходованные или не подтвержденные документально денежные суммы. Месячный срок, чтобы удержать аванс, считают со следующего дня после этих трех рабочих дней (постановление Госкомстата России от 1 августа 2001 г. № 55, п. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У).

Многие кадровики считают, что достаточно уведомить работника о предстоящем удержании. Если он не высказался против, значит, согласен. Однако безопаснее получить письменное согласие работника в произвольной форме (кассационное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 22 августа 2011 г. по делу № 33-2856).

Издайте приказ об удержании аванса. Помните, что с каждой выплаты работнику можно удержать не более 20 процентов от нее (ст. 138 ТК РФ). Например, Ирине Л. выдали аванс на командировочные расходы в размере 20 000 рублей. Сотрудница вернулась из командировки 13 ноября 2017 года. По авансовому отчету, который Ирина представила 14 ноября, она израсходовала 18 000 рублей. Срок, чтобы внести в кассу компании оставшиеся 2000 рублей, заканчивается 16 ноября 2017 года. Ирина в этот срок деньги не вернула. С согласия сотрудницы работодатель вправе удержать сумму аванса из зарплаты сотрудницы до 16 декабря 2017 года включительно.