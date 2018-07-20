Бухгалтер допустила не счетную, а техническую ошибку. Удержать излишне выплаченную сумму из зарплаты работника можно только в случае счетной ошибки (абз. 3 ч. второй ст. 137 ТК РФ).

Важная статья:

Стало проще исправлять первичку

Счетной считают ошибку, которую совершили при арифметических подсчетах. Например, бухгалтер при расчете средней зарплаты вместо умножения сделал вычитание, что привело к излишней выплате работнику денежных средств (апелляционное определение Свердловского областного суда от 8 апреля 2015 г. по делу № 33-4782/2015). Технические ошибки, совершенные по вине работодателя, в том числе когда бухгалтер при расчете использовал неверные исходные данные или неправильно применил трудовое законодательство, счетными не являются (письмо Роструда от 1 октября 2012 г. № 1286-6-1).