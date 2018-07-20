1920 июля 2018

При расчете отпускных бухгалтер допустил ошибку – учел информацию о зарплате другого работника. В результате сотруднице выплатили больше, чем положено. Переплату удержали из ее зарплаты. Теперь работница грозит ГИТ и говорит, что удержали незаконно. Права ли она? Что считать счетной ошибкой?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Бухгалтер допустила не счетную, а техническую ошибку. Удержать излишне выплаченную сумму из зарплаты работника можно только в случае счетной ошибки (абз. 3 ч. второй ст. 137 ТК РФ).

Счетной считают ошибку, которую совершили при арифметических подсчетах. Например, бухгалтер при расчете средней зарплаты вместо умножения сделал вычитание, что привело к излишней выплате работнику денежных средств (апелляционное определение Свердловского областного суда от 8 апреля 2015 г. по делу № 33-4782/2015). Технические ошибки, совершенные по вине работодателя, в том числе когда бухгалтер при расчете использовал неверные исходные данные или неправильно применил трудовое законодательство, счетными не являются (письмо Роструда от 1 октября 2012 г. № 1286-6-1).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.