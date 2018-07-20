Да, работник прав. Когда работодатель выплачивает отпускные, то перечисляет в бюджет НДФЛ со всей суммы. Если сотрудник добровольно вернул долг, то получается, что он не получил доход, с которого ранее удержали налог.

Отпускные работник получил по закону. Поэтому он имеет право на возврат излишне уплаченного НДФЛ. Уменьшите на эту сумму налог, рассчитанный с последней выплаты работнику (п. 3 ст. 226 НК РФ).

Рассмотрим пример. Анне И. при увольнении в ноябре 2017 года начислили зарплату в размере 20 000 рублей. НДФЛ с нее составит: 20 000 руб. × 13% = 2600 руб. Ранее Анна получила отпускные за 28 календарных дней отпуска. На момент увольнения сотрудница не отработала 16 дней отпуска. Сумма неотработанных отпускных составила 9520 рублей. С этой суммы удержали НДФЛ в размере 1237,60 рубля. Сотрудница вернула компании весь долг по неотработанным отпускным. Поэтому на сумму излишне уплаченного налога уменьшили НДФЛ с ее заработной платы. При расчете Анне начислили: 20 000 руб. – 9520 руб. = 10 480 руб. Сумма НДФЛ составила: 2600 руб. – 1237,60 руб. = 1362,40 руб. На руки Анна получила: 10 480 руб. – 1362,40 руб. = 9117,60 руб.