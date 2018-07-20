3420 июля 2018

Декретница не предупредила отдел кадров о решении прервать отпуск по уходу за ребенком и вышла на работу. Мы к этому не были готовы и не успели предупредить сотрудника, который работает на этой должности по срочному трудовому договору. В какие сроки сотрудница должна была сообщить о своем желании досрочно выйти из отпуска?

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отвечает:

Таких сроков закон не устанавливает. Поэтому сотрудник может не предупреждать заранее работодателя о решении прервать отпуск по уходу за ребенком.Он может выйти на работу в любое время и подать заявление об этом текущей датой. На практике применяют следующий подход. Сотрудник оформляет в адрес работодателя письменное заявление, в котором уведомляет о намерении прервать отпуск и приступить к работе, с указанием даты начала работы. На основании заявления работодатель издает приказ о досрочном прекращении отпуска. Унифицированной формы приказа законодательством не предусмотрено, поэтому его можно составить в произвольной форме.

Для того чтобы организовать эффективный рабочий процесс, компания может установить срок предупреждения в своих локальных актах (ст. 8 ТК РФ). При этом такая установка будет носить для сотрудников не обязательный, а рекомендательный характер. Ведь локальные акты не могут ухудшать положение работников по сравнению с нормами федерального уровня. Таким образом, если сотрудник пренебрежет требованием в локальном акте о необходимости уведомить работодателя о желании досрочно приступить к обязанностям, компания не сможет ему отказать.

Аналогичный подход действует и в том случае, если работник решит вернуться к трудовой деятельности на условиях неполного рабочего времени или на дому и не прерывать отпуск по уходу за ребенком (ч. третья ст. 256 ТК РФ).

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