2020 июля 2018

Наша сотрудница работает на основной должности и по внутреннему совместительству. Она сообщила, что хочет выйти из отпуска по уходу за ребенком, но только по совместительству. Можем ли мы ей отказать?

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отвечает:

Нет. У совместителей есть такое же право прервать отпуск по уходу за ребенком, как и у основных работников. Причем не важно, является ли совместительство внешним или внутренним. Сотрудник может приступить к обязанностям только по совместительству или только по основной работе, по своему выбору.

Совместительство предполагает неполный рабочий день, поэтому работник может вернуться к трудовой деятельности и не прерывать отпуск по уходу за ребенком. В этом случае он продолжит получать детские пособия (ст. 256, 287 ТК РФ).

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