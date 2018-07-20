Нет. У совместителей есть такое же право прервать отпуск по уходу за ребенком, как и у основных работников. Причем не важно, является ли совместительство внешним или внутренним. Сотрудник может приступить к обязанностям только по совместительству или только по основной работе, по своему выбору.

Совместительство предполагает неполный рабочий день, поэтому работник может вернуться к трудовой деятельности и не прерывать отпуск по уходу за ребенком. В этом случае он продолжит получать детские пособия (ст. 256, 287 ТК РФ).