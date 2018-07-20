2520 июля 2018

Сотрудница вышла на работу из отпуска по уходу за ребенком на день позже положенной даты. Она пожаловалась, что забыла, когда именно у нее заканчивается отпуск, а отдел кадров должен был уведомить ее об этом заблаговременно. Так ли это?

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отвечает:

В законе нет норм, которые обязывают работодателя это делать. Перед тем как уйти в отпуск по уходу за ребенком, работник знакомится с приказом под подпись. В нем указана дата окончания такого отпуска. Таким образом, сотрудник уведомлен о том, когда ему выходить на работу, и дополнительно предупреждать его об этом не нужно.

По собственной инициативе кадровая служба может сообщить работнику о том, что его отпуск скоро завершится. Это можно сделать в любой доступной форме, например, устно по телефону или письменно по почте. С учетом длительности отпуска сотрудник может забыть, когда ему выходить на работу. Это может привести к неумышленному прогулу. Чтобы этого избежать, рекомендуют уведомить работника заранее. Уведомление будет актуально и в том случае, когда сотрудник работает по сменному графику и определить конкретную дату выхода самостоятельно он не сможет.

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