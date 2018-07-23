Если всем работникам повысили оклады, а одному из них нет, это будет дискриминацией в сфере оплаты труда (ст. 37 Конституции РФ, ст. 132 ТК РФ). Поэтому в данной ситуации нужно пересмотреть размер зарплаты сотрудника в первый рабочий день после отпуска по уходу за ребенком. Для этого заключите с работником дополнительное соглашение на изменение заработной платы.

Изменить размер зарплаты сотрудника можно по соглашению сторон и в период его отпуска по уходу за ребенком. При этом фактически новый оклад он будет получать с момента выхода на работу. Поэтому перерасчет ежемесячного размера пособия по уходу за ребенком производить не нужно (разд. VI порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н).

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