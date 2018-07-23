Да, можете, если сотрудница не является матерью-одиночкой. Таких женщин с ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет по данному основанию увольнять нельзя (ч. четвертая ст. 261 ТК РФ). Если сотрудница не одинокая мать, то ее можно уволить по общим основаниям. В том числе, допустимо сокращение этой категории сотрудниц. Однако важно проверить, не имеет ли сотрудница преимущественное право остаться на работе. При одинаковой производительности труда (квалификации) преимущественное право остаться на работе имеют отдельные категории работников (ст. 179 ТК РФ).

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