2123 июля 2018

Подскажите, пожалуйста, как поступить в ситуации, когда сотрудница уже месяц не выходит на работу после отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Дозвониться мы не смогли. Письмо с уведомлением вернулось обратно. Имеем ли мы право уволить ее за прогул?

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отвечает:

Если сотрудник не вышел из отпуска без уважительных причин, его можно привлечь к дисциплинарной ответственности, в том числе уволить за прогул. Для этого работодатель должен выйти с ним на связь (ст. 84.1, 192–193 ТК РФ). Если работника найти не удастся, то уволить его возможно только после решения суда, который признает его умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 ч. первой ст. 83 ТК РФ).

Доводы сотрудника о том, что работодатель заранее не уведомил его о дате выхода на работу, не относятся к уважительным причинам. Закон не требует от работодателя такого уведомления, а с датой окончания отпуска сотрудник был ознакомлен под подпись в приказе.

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