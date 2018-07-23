Нет. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляют по заявлению сотрудника. В законе нет специальных оснований, по которым можно прекратить этот отпуск досрочно.

Исключение составляет смерть ребенка – единственный случай, когда необходимость в уходе в принципе отпадает. Во всех остальных случаях решение о досрочном прекращении отпуска работник может принять только по собственной инициативе. Если ребенок начал посещать детский сад или ясли, это не дает работодателю права просить сотрудника досрочно выйти на работу (ст. 256 ТК РФ).

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