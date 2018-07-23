Да, использовать отпуск по уходу за ребенком разрешено по частям. Поэтому сотрудник может прервать отпуск и выйти на работу досрочно, а затем снова подать документы на отпуск. В этом случае сотрудник при выходе на работу будет получать заработную плату, а пособие за этот период выплачивать не будут.

Исключение есть, когда во время отпуска сотрудник выходит на работу на условиях неполного рабочего времени или на дому, в том числе временно (ст. 256 ТК РФ, ч. 2 ст. 11.1 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, п. 43 порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н).

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