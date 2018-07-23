3623 июля 2018

Сотрудница два месяца назад вышла на работу из отпуска по уходу за ребенком. Теперь она снова хочет оформить отпуск, поскольку ребенок часто болеет. Можно ли предоставлять отпуск по уходу за ребенком частями?

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отвечает:

Да, использовать отпуск по уходу за ребенком разрешено по частям. Поэтому сотрудник может прервать отпуск и выйти на работу досрочно, а затем снова подать документы на отпуск. В этом случае сотрудник при выходе на работу будет получать заработную плату, а пособие за этот период выплачивать не будут.

Исключение есть, когда во время отпуска сотрудник выходит на работу на условиях неполного рабочего времени или на дому, в том числе временно (ст. 256 ТК РФ, ч. 2 ст. 11.1 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, п. 43 порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н).

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