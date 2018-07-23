Нет, нельзя. Сотрудник вправе в любой момент прекратить отпуск по уходу за ребенком и выйти на работу, в том числе на полный рабочий день (ч. вторая ст. 256 ТК РФ). Для этого нужно написать заявление.

Во время отпуска по уходу за ребенком работодатель сохраняет за сотрудником место работы и должность (ч. четвертая ст. 256 ТК РФ). При этом после его окончания организация обязана предоставить сотруднику работу в соответствии с трудовым договором (абз. 3 ч. второй ст. 22, абз. 3 ч. первой ст. 21 ТК РФ). Таким образом, отказать в досрочном прекращении отпуска, даже если отсутствует работа для сотрудника, нельзя. В этом случае работодатель может либо перевести сотрудника с его согласия на другую подходящую работу, либо объявить простой.

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