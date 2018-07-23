3023 июля 2018

Сотрудник написал заявление об увольнении 20 декабря, в котором попросил уволить его 3 января. Но это праздничный день. В какой день можно уволить сотрудника и когда подготовить приказ?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

День увольнения зависит от графика работы сотрудника. Если у работника обычный режим работы и последний день срока уведомления выпал на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день (ст. 14 ТК РФ). Это подтверждается и судебной практикой. Так, суд признал правомерным увольнение в первый рабочий день, следующий за датой 13 января 2014 года (воскресенье), сославшись на нормы статьи 14 Трудового кодекса (апелляционное определение Архангельского областного суда от 11 августа 2014 г. по делу № 33-3916). Поэтому, даже если срок предупреждения об увольнении истекает 3 января, увольняйте сотрудника 9 января – в первый рабочий день года. Ведь если работник за время новогодних праздников передумает увольняться, он может отозвать свое заявление (ч. четвертая ст. 80 ТК РФ), но в праздники отзыв заявления работодатель не получит, значит, заранее подготавливать приказ об увольнении неправильно.

В отношении сотрудника со сменным графиком днем прекращения трудового договора будет именно последний день работы (ст. 84.1 ТК РФ). Увольнять его надо именно в этот день, даже если он праздничный (письмо Роструда от 18 июня 2012 г. № 863-6-1). То есть работника со сменным графиком увольняйте 3 января. Но в таком случае для подготовки документов привлекайте к работе в выходной день кадровика и бухгалтера с их согласия (ст. 113 ТК РФ), чтобы оформить приказ об увольнении в последний рабочий день сотрудника.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.