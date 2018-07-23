День увольнения зависит от графика работы сотрудника. Если у работника обычный режим работы и последний день срока уведомления выпал на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день (ст. 14 ТК РФ). Это подтверждается и судебной практикой. Так, суд признал правомерным увольнение в первый рабочий день, следующий за датой 13 января 2014 года (воскресенье), сославшись на нормы статьи 14 Трудового кодекса (апелляционное определение Архангельского областного суда от 11 августа 2014 г. по делу № 33-3916). Поэтому, даже если срок предупреждения об увольнении истекает 3 января, увольняйте сотрудника 9 января – в первый рабочий день года. Ведь если работник за время новогодних праздников передумает увольняться, он может отозвать свое заявление (ч. четвертая ст. 80 ТК РФ), но в праздники отзыв заявления работодатель не получит, значит, заранее подготавливать приказ об увольнении неправильно.

В отношении сотрудника со сменным графиком днем прекращения трудового договора будет именно последний день работы (ст. 84.1 ТК РФ). Увольнять его надо именно в этот день, даже если он праздничный (письмо Роструда от 18 июня 2012 г. № 863-6-1). То есть работника со сменным графиком увольняйте 3 января. Но в таком случае для подготовки документов привлекайте к работе в выходной день кадровика и бухгалтера с их согласия (ст. 113 ТК РФ), чтобы оформить приказ об увольнении в последний рабочий день сотрудника.