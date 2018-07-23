3623 июля 2018

Мы хотим оформить сотрудника с 1 января, так как этот день будет для него рабочим. Также собираемся принять секретаря в отдел хозяйственного обеспечения. Но у него первый рабочий день будет 9 января. Когда лучше оформить этих сотрудников и когда подготавливать документы?

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отвечает:

Работника, для которого 1 января будет первым рабочим днем в смене, оформляйте с этого дня. Запрета на это нет (ч. шестая ст. 113 ТК РФ). Но поскольку 1 января – праздничный день, эту смену оплатите в двойном размере или предоставьте выходной (ст. 153 ТК РФ). Чтобы кадровику не выходить на работу в праздники, оформите прием в декабре, а в приказе и трудовом договоре укажите, что дата начала работы – 1 января. Если этого не сделать, то по умолчанию первым днем работы будет следующий день после даты заключения трудового договора.

Секретаря оформляйте с 9 января, так как это будет для него первым рабочим днем. Подготовить документы на прием можно заранее, в декабре, либо сделать в день приема. И не забудьте ознакомить новых работников с приказом о приеме в трехдневный срок с фактической даты начала работы (ст. 68 ТК РФ).

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