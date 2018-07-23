723 июля 2018

У нашей компании есть филиал в местности, где к зарплате применяют районный коэффициент и процентную надбавку. Начислять ли эти доплаты на заработок сотрудников, командированных из головного офиса в филиал? Сохраняются ли доплаты за работниками филиала при командировке в Москву?

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отвечает:

Сотруднику, которого направили в командировку в северный регион, районный коэффициент и процентную надбавку не начисляйте. Эти доплаты положены тем, кто постоянно или временно трудится в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 315–317 ТК РФ, ст. 1 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1, далее – Закон № 4520-1).

При командировке сотрудник выполняет служебное поручение вне места постоянной работы. Суды подтверждают, что коэффициент и надбавку не применяют к зарплате командированных из несеверных местностей, даже если их систематически направляют в длительные командировки (определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 ноября 2015 г. № 33-20457/2015).

Если работника, который трудится в районе Крайнего Севера, командировали в несеверную местность, это время оплачивают по среднему заработку. При его расчете учитывают районный коэффициент и процентную надбавку (ст. 139, 167 ТК РФ, подп. «л» п. 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922).

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