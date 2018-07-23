5023 июля 2018

Филиал компании расположен на Крайнем Севере. Поступает на работу сотрудник в возрасте 25 лет. В каком порядке начислять процентную надбавку? Имеет ли значение, сколько лет он ранее прожил в северном регионе?

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отвечает:

Надбавку начисляйте в ускоренном порядке. Работнику, не достигшему 30 лет, который прожил на Севере не менее одного года и поступил на работу после 31 декабря 2004 года, процентную надбавку устанавливают в размере 20 процентов по истечении первых шести месяцев работы. Ее увеличивают на 20 процентов за каждые последующие шесть месяцев и по достижении 60 процентов надбавки выплачивают последние 20 процентов за один год работы (подп. «е» п. 1 постановления Совета Министров РСФСР от 22 октября 1990 г. № 458).

Законы некоторых субъектов РФ предусматривают выплату молодежи процентной надбавки в полном размере с момента начала работы в организациях, финансируемых из бюджетов этих субъектов (Закон Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2005 г. 234-З№ 475-III). Выплату надбавки в полном размере с первого дня работы могут устанавливать коллективные договоры и соглашения (например, Межрегиональное отраслевое соглашение по алмазно-бриллиантовому комплексу Российской Федерации на 2016–2018 годы, утвержденное 25 декабря 2015 г.).

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