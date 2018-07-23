Коммерческая организация самостоятельно определяет условия и нормы компенсации затрат. Прописать их можно в локальном акте, принятом с учетом мнения профсоюза, коллективном или трудовом договоре (ч. пятая ст. 326 ТК РФ).

Закон устанавливает пределы возмещения расходов на переезд из районов Крайнего Севера только для госслужащих. Им оплачивают стоимость проезда по фактическим расходам и провоз багажа из расчета не больше пяти тонн на семью, но не свыше тарифов, предусмотренных для железнодорожных перевозок (ч. третья ст. 326 ТК РФ). Остальным работодателям не обязательно закреплять в локальном акте такие же условия. В частности, можно указать, что расходы на переезд возмещают, если сотрудник отработал в компании более трех лет (определения Верховного суда РФ от 8 октября 2010 г. № 93-В10-2, от 26 марта 2010 г. № 93-В10-1).

Несмотря на то что закон не устанавливает конкретных норм возмещения расходов для коммерческих организаций, работодатель не вправе отказаться их компенсировать или занизить размер выплаты. Если сотрудник обратится в суд, компанию обяжут возместить расходы на переезд в размере стоимости проезда и провоза багажа. Ограничения, которые прописали в коллективном договоре или локальном акте, не освобождают работодателя от обязанности исполнить закон (апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 9 апреля 2014 г. по делу № 33-1124/2014). Даже если порядок возмещения расходов нигде не закрепили, компания все равно должна их компенсировать (апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 24 июня 2015 г. по делу № 33-3829/2015).