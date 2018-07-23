Да, выдайте справку о надбавке за северный стаж по требованию бывшего сотрудника (ст. 62 ТК РФ). Она может понадобиться для перерасчета заработной платы на новом месте работы или для начисления пенсии.

По общему правилу, стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях определяют по трудовой книжке. Если работник ее потерял или запись о работе в северных регионах внесли неверно, справка о северных надбавках подтвердит, что сотрудник проживал и трудился в тяжелых климатических условиях (постановление Правительства РФ от 7 октября 1993 г. № 1012, постановление Минтруда России от 16 мая 1994 г. № 37).

Унифицированной формы справки о северных надбавках нет, ее составляют в произвольном виде (образец ниже). Обязательные реквизиты документа:

полное наименование организации;

дата выдачи справки и ее регистрационный номер;

Ф.И.О. лица, которому выдают справку;

период работы сотрудника в компании;

размер заработной платы работника;

размер надбавки к заработной плате;

Ф.И.О., должность и подпись лица, составившего документ.

Оформить документ может бухгалтер или кадровик на фирменном бланке или обычном листе. Зафиксируйте в специальном журнале, что выдали заявителю справку.