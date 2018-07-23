Соединить отпуска за два года можно по инициативе сотрудника. Если он не выразил такого желания, работодатель должен предоставлять и планировать отпуск в графике по общим правилам, то есть ежегодно (ст. 123, ч. третья ст. 322, ст. 423 ТК РФ, п. 37 Инструкции, утвержденной приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 2). Если соединили отпуска за два года, общая продолжительность отдыха не должна превысить шесть месяцев. В это время включают период отпуска за свой счет, необходимого для проезда к месту отдыха и обратно. Если длительность отпуска будет более шести месяцев, то часть, превышающую полгода, присоединяют к очередному отпуску на следующий год (ч. третья, четвертая ст. 322 ТК РФ).