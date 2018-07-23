Если сотрудника уволили за виновные действия, в том числе прогул, это не прерывает стаж, дающий право на северную надбавку (решение Верховного суда РФ от 10 июня 2009 г. № ГКПИ09-536). Правила расчета такого стажа содержит постановление Совета Министров – Правительства РФ от 7 октября 1993 г. № 1012. В нем сказано, что стаж, который дает право на надбавку, суммируется независимо от сроков перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отношений за исключением увольнения за виновные действия. Это положение Верховный суд РФ признал недействующим, так как по Трудовому кодексу право сотрудника получать процентную надбавку зависит от стажа работы на Севере, а не от причины увольнения (ст. 317, 423 ТК РФ).

Стаж, дающий право на получение надбавок, определяют в календарных днях работы в соответствующем регионе нарастающим итогом. Перерывы в работе и их продолжительность, а также причины увольнения на порядок расчета стажа не влияют (Обзор Верховного суда РФ от 26 февраля 2014 г.).