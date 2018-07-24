1924 июля 2018

Нужно ли получать согласие работника на изменение должностной инструкции?

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отвечает:

Большинство судов считают, что работодатель вправе единолично изменять должностную инструкцию. Получать предварительное согласие работника или уведомлять его об этом за два месяца не нужно.

Работодатели описывают трудовые обязанности работника в должностной инструкции. При этом в трудовом договоре указывают ссылку на нее.

Споры между сторонами возникают тогда, когда работодатель вносит изменения в должностную инструкцию. Особенно когда к прежним обязанностям работника добавляются новые, а оплата труда не меняется.

Большинство судов встают на сторону компаний. Они указывают, что работодатель вправе самостоятельно с учетом специфики работы определять круг обязанностей работника, увеличивать либо уменьшать их объем. Уточнение должностных обязанностей не означает изменения условий договора.

Однако встречаются и противоположные решения. По мнению некоторых судов, если инструкция является приложением к договору, целесообразно вносить изменения одновременно в договор и инструкцию. Проще всего это сделать, подписав дополнительное соглашение к трудовому договору.

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