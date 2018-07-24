Испытание нельзя установить, если при заключении трудового договора такое условие в него не включили, а работник уже приступил к работе. Перезаключение договора — не выход из такой ситуации.

Документом, который подтверждает, что работнику установлено испытание, служит трудовой договор. Если работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании можно предусмотреть в отдельном соглашении. При этом действует важное правило — стороны должны оформить и подписать его до начала работы (ч. 2 ст. 70 ТК).

Многие работодатели пытаются обойти это правило, перезаключая трудовые договоры в новой редакции, с условием об испытании. Подобная практика незаконна.

Работница оспорила увольнение в связи с провалом испытания. Ее аргумент — в первоначальный вариант договора условие об испытании включено не было. Его включили в текст нового договора, который с ней перезаключили через несколько дней работы.

Работодатель возражал. Об испытании работнице сообщили устно при приеме на работу. Также испытание указано в приказе о приеме на работу.

Суд первой инстанции встал на сторону работодателя. Поскольку работница подписала договор в новой редакции, значит, она согласилась с условием об испытании.

Апелляция решение отменила и признала увольнение незаконным. Условие об испытании — это особое дополнительное условие. Оно включается в договор только при его заключении. Не имеет юридического значения тот факт, что условие об испытании включено в приказ и оговорено устно (определение Свердловского областного суда от 15.10.2014 по делу № 33–13760/2014).

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