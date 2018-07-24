1124 июля 2018

Компания получила телефонограмму из ГИТ о времени и месте проведения плановой проверки и необходимости предоставить документы. Можем ли мы оспорить результаты проверки на том основании, что не были надлежащим образом уведомлены о ее проведении?

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отвечает:

ГИТ может уведомить о начале проведения плановой проверки любым доступным способом, в том числе телефонограммой. Результаты проверки по данному основанию оспорить не удастся.

Способы уведомления компании о начале проведения плановой проверки перечислены в п. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Среди них, например, заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении. Перечень способов уведомления в статье открытый.

Инспекторы часто уведомляют работодателей о проверке посредством телефонограммы. Если она была получена представителем компании, а ГИТ сделала запись об отправлении в журнале учета телефонограмм, то суд не примет довод о ненадлежащем уведомлении.

Например, в одном деле инспектор ГИТ при внеплановой документарной проверке обнаружил, что работодатель существенно нарушил процедуру расследования несчастного случая. За это компанию оштрафовали на 80 тыс. e по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП.

Работодатель оспорил штраф. Один из аргументов — ГИТ ненадлежащим образом известила компанию о времени и месте составления протокола.

Суд не принял данный аргумент. В материалах дела имелась телефонограмма о необходимости явки в ГИТ для проведения проверки и составления протокола. В ней была отметка о получении. Это говорит о надлежащем уведомлении (постановление Самарского областного суда от 18.02.2016 № 4а-13/2016).

К аналогичному выводу приходили и другие суды (решение Пензенского областного суда от 21.02.2012 по делу № 7–34/2012, определение Самарского областного суда от 25.11.2010 по делу № 33–11864/2010).

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