Трудовой договор нельзя признать недействительным, так как это не сделка, заключенная по правилам ГК. Если стороны не включили в него обязательные условия, это нужно исправить. Оформите с таким работником дополнительное соглашение.

Когда работника увольняют «по статье», он может попытаться признать трудовой договор недействительным.

Существует заблуждение, что положительное решение суда отменяет негативные последствия увольнения. Но это ошибочная позиция.

Важно помнить, что трудовой договор нельзя признать недействительным, так как это не гражданско-правовая сделка.

Работница подала иск к ИП, у которого работала. Она просила признать недействительными трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. Работница утверждала, что с ней заключили договор, в котором:

нет ИНН работодателя;

не оговорены исправления в дате заключения договора;

не определены дата начала работы и условия оплаты.

В договоре о полной материальной ответственности также были недочеты: не указаны дата и место составления, нет данных работника и его подписи.

ИП говорил, что претензий по оформлению документов сотрудница не предъявляла. Иск подала после того, как выявили недостачу. В итоге работницу уволили за хищение.

Суд отказал в иске. Недостаток информации в трудовом договоре не лишает его юридической силы. Договор нужно исполнять со всеми вытекающими последствиями (кассационное определение ВС Республики Татарстан от 28.02.2011 по делу № 33–2562/11).

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