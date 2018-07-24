Когда сотрудник предъявляет письменное заявление или присылает телеграмму, нужно обратить внимание на дату увольнения, которую он указал. Работодатель не имеет права самостоятельно ее изменять. Например, сотрудник просит уволить его через три дня, а работодатель решает – через две недели. В этом случае есть вероятность, что организация проиграет в суде, поскольку она не сможет доказать волю работника уволиться именно через две недели.

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Чем могут навредить компании уволенные сотрудники

Если сотрудник направил заявление на увольнение телеграммой, то в ней должна стоять отметка оператора «заверено». Такую телеграмму отправляют при предъявлении паспорта, по которому оператор связи удостоверяет личность отправителя1. По заверенной телеграмме можно оформить увольнение работника. Когда в телеграмме нет отметки «заверено», все зависит от взаимоотношений с сотрудником. Если они конфликтные, я бы не советовала оформлять увольнение. Когда есть уважительная причина, например, переезд в другой город, тогда да. Однако, если вы видите недобросовестность со стороны сотрудника, его лучше не увольнять.