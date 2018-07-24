Суды неоднократно обращали внимание на то, что заявление на увольнение может быть собственноручным и напечатанным (определение Конституционного суда от 22.03.2011 № 394-О-О, Кассационное определение суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 08.11.2011 № 33-4930/2011). Однако это имеет значение в случае спора о том, действительно ли заявление написал работник.

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Чем могут навредить компании уволенные сотрудники

По собственноручному заявлению проводят не только экспертизу подписи, но и графологическую экспертизу. По ней можно сделать больше выводов, к примеру, о психоэмоциональном состоянии человека. По закону нельзя взыскать расходы на экспертизу с уволенного сотрудника, но полученные доказательства могут помочь выиграть судебный процесс. Заявление, которое написали от руки, вызовет у судьи большее доверие, особенно когда сотрудник заявляет, что на него оказывали давление. При этом, если у сторон равная доказательная база, такое заявление вряд ли усилит позицию работодателя.