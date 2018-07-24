В этой ситуации однозначно нужно восстановить сотрудницу на работе. Такая правовая позиция следует из постановления Пленума Верховного суда3, который указывает, что отсутствие у работодателя сведений о беременности истца не является основанием, чтобы отказать в иске о восстановлении на работе. Верховный суд приравнял соглашение о расторжении трудового договора с беременной женщиной к увольнению по инициативе работодателя (определение от 05.09.2014 № 37-КГ14-4). Он указал, что такое соглашение не может сохранить свое действие, поскольку отсутствует волеизъявление работника. Ведь в тот момент она не знала о беременности. Сейчас суды в большинстве случаев восстанавливают такую категорию сотрудниц на работе.

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