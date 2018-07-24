Да, имеет, если правильно все оформить. В кодексе профессиональной этики нужно четко прописать, какие действия сотрудника являются дисциплинарным проступком. Например, если сотрудник работает в банке или с клиентами, то должен соблюдать дресс-код. Ему нельзя использовать нецензурную речь, оскорблять коллег и т. д. Работника обязательно нужно ознакомить с кодексом профессиональной этики под подпись. Если есть несколько вариантов кодекса – старый и обновленный, то при ознакомлении следует указать реквизиты того документа, с которым знакомят. Далее нужно соблюдать процедуру неоднократности нарушений и оценивать тяжесть проступка, справедливость, прежнее отношение к труду и пр. Я всегда напоминаю работодателям, что дисциплинарная ответственность – это инструмент не для увольнения, а для дисциплинирования сотрудника. Впрочем, если он не хочет быть дисциплинированным, то его можно уволить и это справедливо (определение Московского городского суда от 25.02.2016 № 4г/6-1061/16).

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