1824 июля 2018

В некоторых компаниях есть кодекс профессиональной этики. Имеет ли право организация уволить сотрудника, если он не соответствует корпоративной культуре?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, имеет, если правильно все оформить. В кодексе профессиональной этики нужно четко прописать, какие действия сотрудника являются дисциплинарным проступком. Например, если сотрудник работает в банке или с клиентами, то должен соблюдать дресс-код. Ему нельзя использовать нецензурную речь, оскорблять коллег и т. д. Работника обязательно нужно ознакомить с кодексом профессиональной этики под подпись. Если есть несколько вариантов кодекса – старый и обновленный, то при ознакомлении следует указать реквизиты того документа, с которым знакомят. Далее нужно соблюдать процедуру неоднократности нарушений и оценивать тяжесть проступка, справедливость, прежнее отношение к труду и пр. Я всегда напоминаю работодателям, что дисциплинарная ответственность – это инструмент не для увольнения, а для дисциплинирования сотрудника. Впрочем, если он не хочет быть дисциплинированным, то его можно уволить и это справедливо (определение Московского городского суда от 25.02.2016 № 4г/6-1061/16).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.