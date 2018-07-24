При увольнении работодатель выдает сотруднику окончательный расчет, в частности, компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК). Это правило действует и при увольнении в порядке перевода в другую организацию. Возлагать свою обязанность по выплате зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск на третье лицо, то есть нового работодателя, недопустимо (ст. 140 ТК). Он не вправе учитывать неиспользованные отпуска по прошлому месту работы сотрудника (абз. 2 п. 1 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. постановлением НКТ СССР от 30.04.1930 № 169, далее – Правила об отпусках № 169).

Обязанность выплачивать отпускные при увольнении в порядке перевода подтверждает судебная практика (апелляционные определения Московского городского суда от 22.03.2016 № 33-6976/2016 и от 02.03.2016 № 33-5605/2016). Чтобы сотрудник мог отдохнуть, а вам не пришлось выплачивать компенсацию, предложите ему сначала использовать накопленные дни отдыха и только после отпуска увольте его в порядке перевода в другую компанию.

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