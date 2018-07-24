2724 июля 2018

Налоговые инспекторы проверяют декларации по НДС с помощью программы ПП «Контроль НДС». Будет ли подозрительно, если компания получила товар, заплатила за него, но вычет НДС по этой поставке не заявила?

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отвечает:

Необязательно. Но такие сделки тоже могут проверить.

Компания вправе заявить вычет НДС в течение трех лет с момента, когда возникло право на него [п. 1.1 ст. 172 НК]. Организация вообще вправе не заявлять вычет. Контролеры не оштрафуют организацию за то, что она не заявила вычет НДС.

Проверяющих может заинтересовать, когда компания не заявляет вычеты по контрагенту. Ведь каждая организация стремится снизить налоги к уплате. Если компания вправе была заявить вычет, но не сделала этого, возможно, она не хочет привлекать внимание контролеров к сделке. Инспекторы могут попросить пояснения у компании. Они проведут и другие контрольные мероприятия.

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