Проверяющие могут заинтересоваться такой сделкой. Тогда инспекторы затребуют у компании договор с контрагентом. Ведь условие об отсрочке платежа должен предусматривать договор. В таком случае, вероятнее всего, подозревать компанию не в чем.
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