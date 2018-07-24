Инспекторы оценивают сделку в целом, а не по отдельным параметрам. То есть контролеры учтут все факторы, которые повлияли на «портрет» компании. Налоговики могут заподозрить необоснованную выгоду и в сделке на небольшую сумму.
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