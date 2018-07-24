3324 июля 2018

Есть ли минимальная сумма сделки, которой инспекторы заинтересуются на камеральных проверках НДС?

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отвечает:

Нет, такой суммы нет.

Инспекторы оценивают сделку в целом, а не по отдельным параметрам. То есть контролеры учтут все факторы, которые повлияли на «портрет» компании. Налоговики могут заподозрить необоснованную выгоду и в сделке на небольшую сумму.

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