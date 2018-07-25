4725 июля 2018

Главбухи столкнулись с проблемой. Однодневка заявляет вычет НДС по счету-фактуре, который якобы выставила компания. Но никаких отношений с этой однодневкой не было, компании она неизвестна. Так как «АСК НДС-2» не находит пару счету-фактуре, то у добросовестной компании требуют пояснить, почему она не отразила операцию в книге продаж. Можно ли защититься от этого?

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отвечает:

Пояснения в этой ситуации прежде всего должна представить компания, которая заявляет вычет. Если расхождение не будет устранено и компания- продавец не подтвердит взаимоотношения, то мошенникам потребуется представлять подтверждающие документы.

К сожалению, никак себя обезопасить не получится. Но добросовестная организация от таких действий мошенников не пострадает.

Незаконный вычет хотят получить мошенники. Но это не значит, что организации потребуется платить налог. Инспекторы попросят пояснить, почему организация не отразила поставку. Достаточно будет ответить, что у компании с контрагентом не было никаких операций. Стороны не заключали договор, компания не поставляла товар и не выставляла счета-фактуры в адрес незнакомой организации.

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