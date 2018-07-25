Пояснения в этой ситуации прежде всего должна представить компания, которая заявляет вычет. Если расхождение не будет устранено и компания- продавец не подтвердит взаимоотношения, то мошенникам потребуется представлять подтверждающие документы.

К сожалению, никак себя обезопасить не получится. Но добросовестная организация от таких действий мошенников не пострадает.

Незаконный вычет хотят получить мошенники. Но это не значит, что организации потребуется платить налог. Инспекторы попросят пояснить, почему организация не отразила поставку. Достаточно будет ответить, что у компании с контрагентом не было никаких операций. Стороны не заключали договор, компания не поставляла товар и не выставляла счета-фактуры в адрес незнакомой организации.

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