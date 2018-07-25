Налог с продажи квартиры платить не требуется.

Средства, которые директор получил от продажи квартиры, — его доход. По общему правилу с него «физик» должен заплатить НДФЛ. Если он владел имуществом пять и более лет, платить налог не нужно (п. 4 ст. 217.1 НК). Если «физик» купил недвижимость до 1 января 2016 года, срок владения для безналоговой продажи составляет три года (п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ).

В вашем случае директор половиной квартиры владел более пяти лет, другой частью — менее этого срока. Доля увеличилась, но срок, в течение которого «физик» владел имуществом, остался прежний (письмо Минфина от 15.05.2018 № 03-04-05/32335). То есть считается, что директор был собственником жилья более пяти лет. Значит, с ее продажи не требуется платить налог. Декларацию 3-НДФЛ также подавать не надо.

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