Есть риск, что инспекторы не примут уточненку.

Компания подает уточненку, если обнаружила, что из-за ошибки занизила налог (п. 1 ст. 81 НК). Корректировку для 6-НДФЛ оформляют по таким же правилам, как и первоначальный отчет.

Налоговый агент заполняет раздел 1 несколько раз, если выплачивает доходы, которые облагаются по разным ставкам. При этом итоговые показатели строк 060–090 надо записать один раз. ФНС требует, чтобы эти данные были на первой странице (п. 3.2 приложения 2 к приказу ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@). Иначе инспекторы не примут отчет. Такая же позиция и у налоговиков, которых мы опросили.

С мнением проверяющих можно поспорить. Из-за того что в расчете строки будут на второй, а не на первой странице, суммовые показатели не изменятся. А значит, инспекторы не вправе отказать в приеме отчетности. Но, вероятнее всего, такую позицию потребуется доказывать в суде. А практика пока не сложилась.

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