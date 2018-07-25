С сотрудником необязательно заключать дополнительное соглашение. Копию паспорта хранить не надо.

Закон не требует менять трудовой договор, если сотрудник изменил персональные данные. Но трудинспекторы, которых мы опросили, все же рекомендуют заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. В нем запишите новые паспортные данные сотрудника.

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Копию паспорта хранить не надо. Сведения о работнике компания отражает в личной карточке. Работодатели вправе разработать свой бланк для кадрового учета, но применяют карточку по форме Т-2 (утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1). Достаточно обновить в ней сведения о паспорте сотрудника. Если компания обязана вести личные дела, то хранить копии паспорта не нужно.

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